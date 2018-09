Secção: Sociedade

Guarda

Feira Farta no fim de semana com o melhor das freguesias

A Feira Farta acontece no fim de semana na Guarda e este ano é dedicada ao tema “O Vinho e a Vinha”.

A quarta edição do certame organizado pela autarquia decorre no largo do mercado municipal e conta com a participação de 412 produtores (mais 62 que em 2017) que vão promover 511 produtos locais (mais 51 que no ano passado). Os números crescem relativamente a anos anteriores, mas o objetivo mantem-se: valorizar as freguesias do concelho e os seus produtos mais característicos. No certame, que tem entrada livre, estarão representas as 43 freguesias do município numa «festa popular com economia», afirmou Álvaro Amaro na apresentação da iniciativa. Na opinião do presidente da Câmara, a Feira Farta é uma «uma feira marcadamente popular, marcadamente da economia rural, marcadamente de estímulos indiretos ao trabalhar da terra» e disse acreditar que «o sucesso de uma iniciativa deste género é o sucesso de todo o concelho da Guarda».

A organização do certame custa 190 mil euros, mas a autarquia garante que há a possibilidade de obter financiamento de fundos comunitários, como aconteceu nos anos anteriores. No recinto existirá uma zona de gastronomia dinamizada por dez associações da cidade, que disponibilizam pratos típicos da região, com destaque para a tradicional carne jarmelista. Já no cartaz da animação consta, entre outras iniciativas, um concerto de Quim Barreiros (sábado) e outro de Emanuel (domingo). Tal como aconteceu nas edições anteriores, na entrada do mercado municipal estão previstas degustações e demonstrações gastronómicas com produtos e petiscos do concelho, muitos deles disponibilizados aos visitantes de forma gratuita.