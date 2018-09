Secção: Atualidade

Lenda inspira festa na Aldeia Histórica de Castelo Mendo

O misterioso rosto de uma mulher numa pedra é o mote para Castelo Mendo estar em festa durante o próximo fim-de-semana. Durante dois dias a Aldeia Histórica do concelho de Almeida é palco do evento “Os Romances de Menda”, integrado no ciclo “12 em rede | Aldeias em Festa” que leva animação e cultura às 12 Aldeias Históricas de Portugal.

Desta vez, a inspiração é a curiosa figura da gárgula feminina, os romances e rimances tradicionais desta aldeia carregada de estórias e História. Música, gastronomia, visitas guiadas, recriações ao vivo e oficinas são as principais atrações da iniciativa que pretende levar os visitantes não só a conhecer a lenda do Mendo e da Menda, «como outras estórias que tornam esta Aldeia Histórica única e imperdível», refere a organização.

Com entrada gratuita, no sábado (21 horas) será apresentado o espetáculo “Os romances de Menda” (Viagem pelo património imaterial de Castelo Mendo), encenado pelo Teatro do Calafrio. Esta criação irá levar o público num percurso por Castelo Mendo, proporcionando «uma visita encenada baseada no património imaterial e em histórias de mulheres e dos seus homens». Nesta apresentação, o teatro une-se à música e à dança, que abraçam o mistério, a morte, o amor e a vida.

A direção e encenação são de Américo Rodrigues e a interpretação é de Ana Couto, Ana Dinis, Luciano Amarelo, Daniel Rocha, Emanuel Santos e Américo Rodrigues (atores), de César Prata, Maria Isabel Mendonça e Suzete Marques (músicos), de Julia Bengtsson Runa (bailarina) e de Zoe D. Barth (figurante especial).