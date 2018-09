Secção: Desporto

Perícia

António Borges vence na Guarda e conquista Troféu Raiano

Tempo de leitura: 2 m

A Guarda consagrou António Borges como vencedor do primeiro Troféu Raiano de Perícias. No domingo, o piloto de Vila Real venceu ao volante de um protótipo Seven a derradeira prova da competição organizada pelo Guarda Unida Desportiva no largo do mercado municipal.

A IXª Perícia da Guarda contou com a participação de 19 pilotos e confirmou a superioridade de António Borges, que venceu nove das onze provas do troféu e terminou com 198 pontos. Na cidade mais alta, perante muito público, os três primeiros da geral não deixaram os seus créditos por mãos alheias e repartiram os lugares de pódio. Assim, Marco Martins (Volkswagen), que venceu as restantes duas perícias do troféu, foi segundo na Guarda e na classificação geral, com 155 pontos, e Dino Almeida (Honda) terceiro (50). Frederico Neto (Opel Kadett) foi quarto na Guarda e o melhor classificado do distrito. Já na geral, o primeiro piloto do distrito foi Rui Loureiro (Peugeot), que terminou na sétima posição após o quinto lugar na Guarda.

Por classes, António Borges venceu a Classe A, Dino Almeida a Classe B, Rui Loureiro a Classe C, Fernando Morgado a Classe D e Marcelo Oliveira a Classe E. O Iº Troféu Raiano de Perícia/Slalom decorreu em Aldeia Velha (Sabugal), Penamacor, Trancoso, Tabuaço, Figueira de Castelo Rodrigo, Paul, Freixo de Espada à Cinta, Mêda, Vilarandelo-Valpaços, Foz Côa e Guarda. Estiveram envolvidos os clubes Guarda Unida, Clube Automóvel da Régua, Clube Escape Livre, Escuderia de Castelo Branco, Clube Automóvel de Vilarandelo e Clube Automóvel de Foz Côa. A organização estima que haverá condições para uma segunda edição em 2019.