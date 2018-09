Secção: Atualidade

UBI com 131 vagas para segunda fase de acesso ao ensino superior

Tempo de leitura: 1 m

Apenas 131 vagas ficaram por ocupar na Universidade da Beira Interior, na Covilhã, que na primeira fase de acesso ao ensino superior disponibilizava 1.307 lugares, o que representa uma taxa de ocupação de 89,9 por cento.

Dezoito dos 30 cursos lecionados ficaram totalmente preenchidos e apenas Engenharia Civil voltou a não registar qualquer candidato. As vagas sobrantes repartem-se por Optometria (26), Biotecnologia (1), Engenharia e Gestão Industrial (4), Engenharia Eletromecânica (12), Engenharia Eletrotécnica e de Computadores (14), Marketing (2), Química Industrial (7), Arquitetura (19), Bioengenharia (4), Estudos Portugueses e Espanhóis (10) e Informática Web (16).

Em termos de médias, a mais alta verificou-se em Medicina com 17,4 valores, tendo sido ocupadas as 140 vagas abertas, seguida de Engenharia Aeronáutica (16,2), que também já não lugares para a segunda fase. Pelo contrário, a nota mais baixa do último aluno colocado registou-se em Ciências da Cultura, com 10,6 valores.

A segunda fase de acesso ao ensino superior arranca na segunda-feira.