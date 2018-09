Secção: Atualidade

331 vagas ocupadas no IPG

Tempo de leitura: 1 m

O Instituto Politécnico da Guarda (IPG) ocupou pouco menos de metade das 699 vagas disponibilizadas na primeira fase de acesso ao ensino superior.

Segundo os resultados hoje divulgados, a taxa de ocupação ficou-se pelos 47,3 por cento, com 331 novos alunos, menos 53 que na primeira fase de acesso de 2017. Os cursos de Educação Básica, Engenharia Civil e Engenharia Topográfica voltaram a ficar desertos, não tendo registado qualquer candidato para as 23, 24 e 20 vagas disponibilizadas, respetivamente.

Já os 74 lugares abertos em Enfermagem, na Escola Superior de Saúde, foram totalmente ocupados. Os outros com maior procura estão todos na Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG), são eles Gestão de Recursos Humanos, que garantiu 32 novos alunos nas 37 vagas atribuídas; Marketing (22 em 28) e Gestão (38 em 45).

Na Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto (ESECD) o melhor resultado foi conseguido pelo curso de Comunicação e Relações Públicas, que ocupou 35 das 50 vagas disponibilizadas. Já os cursos do IPG com as médias de acesso mais baixas foram Desporto (ESECD) e Gestão, com 9,5 valores. A média mais alta, de 12,9, está na licenciatura de Design de Equipamento, da ESTG.