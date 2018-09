Secção: Desporto

Enduro BTT

José Borges vence no Cadafaz para a Taça de Portugal

Tempo de leitura: 1 m

José Borges (Miranda Factory) e Áurea Agostinho (Casa do Povo de Abrunheira) ganharam, na categoria de elite, a quarta prova da Taça de Portugal de Enduro BTT, disputada no Cadafaz (Celorico da Beira), no domingo.

O campeão nacional nem começou da melhor forma, pois perdeu a primeira especial classificativa para o guardense João Rodrigues (Casa do Povo de Abrunheira), mas acabou por dominar as restantes cinco classificativas. No final, José Borges deixou João Rodrigues a 41s83’ e João Reis (Maiatos/Reabnorte) a 52s51’, na segunda e terceira posições, respetivamente. Com este resultado, o atleta da Miranda Factory assumiu o comando da Taça. Nas senhoras assistiu-se a um duelo entre as duas primeiras da Taça de Portugal, com Áurea Agostinho a superiorizar-se à estoniana Maaris Meier (Maiatos/Reabnorte), segunda classificada a 21s08’. A terceira foi Leandra Gomes (Batotas/Ponte de Lima), a 5m38s16’. Na geral feminina, Áurea Agostinho e Maaris Meier repartem o primeiro lugar com os mesmos pontos.

O espanhol Nicolas Carrera (CC Coruxo) foi o melhor júnior no Cadafaz, enquanto Nuno Reis e Rafaela Ramalho (ambos da Maiatos/Reabnorte) venceram em cadetes. A Taça de Portugal de Enduro BTT termina em Ponte de Lima a 14 de outubro.