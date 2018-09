Secção: Desporto

Vimaranenses foram mais audaciosos no Santos Pinto e derrotaram uma formação serrana que concedeu muitas facilidades

Sp. Covilhã surpreendido pelo Vitória B

Tempo de leitura: 2 m

Serranos baixaram de rendimento na segunda parte e permitiram reviravolta no marcador

O Vitória de Guimarães B surpreendeu o Sp. Covilhã em casa no domingo ao vencer 2-1 e foi responsável pela segunda derrota consecutiva dos serranos após quatro jornadas na IIª Liga.

Os visitantes surgiram mais pressionantes e só não aproveitaram as facilidades concedidas por que houve sempre um covilhanense na trajetória da bola. Foi assim logo aos 3’, quando São Bento defendeu para canto um remate forte de Al Musrati de fora da área e, três minutos depois, quando Jaime impediu o golo de Maga. Aos 25’ foi novamente um serrano a evitar que Hélder, após jogada de envolvimento com André, abrisse o ativo. Só a partir da meia-hora os “leões da serra” começaram a reagir e, aos 35’, Gilberto arrancou pela direita, Adriano cruzou e Deivison cabeceou para o primeiro golo da partida. O Sp. Covilhã foi para o intervalo a ganhar mas muito intranquilo por força das movimentações dos vimaranenses.

No regresso das cabines, o Vitória entrou a dominar novamente e, depois de São Bento ter negado o golo a Reisinho, aos 67’, Justino repôs a igualdade ao marcar o primeiro golo dos minhotos no campeonato. Os locais baixaram de rendimento e protagonizaram uma segunda parte de fraco nível, o que permitiu aos visitantes darem a volta ao jogo com alguma facilidade. O Guimarães dispôs de várias oportunidades, mas São Bento foi adiando o golo até aos 87’, quando o defesa Tapsoba aproveitou uma facilidade do último reduto covilhanense para estabelecer o resultado final e garantir a primeira vitória da equipa B dos vimaranenses. O campeonato sofre um pausa e regressa dia 23, com o Covilhã, 11º classificado, a jogar em casa do Paços de Ferreira, quarto.