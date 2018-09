Secção: Cultura

TMG

Carolina Deslandes e Aurea em destaque até ao final do ano

Tempo de leitura: 2 m

A segunda edição do Festival Internacional de One Man Band e os concertos de Carolina Deslandes e Aurea são os principais destaques da programação do Teatro Municipal da Guarda (TMG) até ao final do ano. Até dezembro há ainda teatro, exposições e dança contemporânea.

A cantora Carolina Deslandes atua na Guarda a 4 de outubro, pouco antes do Festival Internacional One Man Band, que tem previstos seis concertos no café-concerto a 12 e 13 de outubro. São eles Chicken Diamond (França), Paul Demon (Itália), Bones A One Man Band Experience (Portugal), Chuck Violence & His Oneman Band (Brasil), Banana Cósmina (Espanha) e Billy Lobster (Portugal). Ainda na música, a cantora Aurea sobe ao palco do grande auditório no Dia da Cidade, a 27 de novembro. No teatro serão apresentadas as peças “Do Alto da Ponte”, dos Artistas Unidos (21 de setembro); “A Longa Noite de Camilo”, pelo Teatroensaio e Teatro Nacional de São João (dia 27); “O Deus da Carnificina2, uma coprodução do Teatro da Trindade INATEL e Plano 6 (19 de outubro); e “O Torcicologologista, Excelência”, pelo Teatro do Calafrio (de 19 a 22 de dezembro).

Na dança destaque para os espetáculos “Co:Lateral”, pelo Balleteatro (dia 15), e a produção de teatro, música e dança “Licenciado Vidriera”, de Karlik Danza Teatro e El Desván Teatro (8 de novembro). Já na galeria de arte estarão patentes as exposições “Um Realismo Cosmopolita - Uma Exposição em Torno do Grupo KWY” (de 28 de setembro a 3 de novembro) e “Transversalidades - Fotografia Sem Fronteiras” (de 8 de dezembro a 26 de janeiro).