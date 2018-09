Secção: Região

Pinhel

Governo tem apoios para prejuízos na produção de vinho

O Governo esclareceu na semana passada que dispõe de mecanismos de apoio para os prejuízos na produção de vinho no concelho de Pinhel, onde se prevê uma quebra de produção da ordem dos 50 por cento, conforme noticiou O INTERIOR.

«O Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural está a acompanhar esta situação, para a qual dispõe já de mecanismos de apoio», refere uma nota do gabinete do ministro da Agricultura enviada à à comunicação social. A tomada de posição surge após os deputados Santinho Pacheco (PS) e Ângela Guerra (PSD) terem questionado a tutela sobre os prejuízos na produção de vinho na zona de Pinhel e sobre as medidas compensatórias existentes para compensar os produtores. Na nota o gabinete de Capoulas Santos esclarece que «financia um sistema de seguros de colheitas agrícolas, no qual se incluem os seguros vitícolas de colheitas (subsidiados a 80 por cento no caso de seguros a título coletivo e a 75 por cento de seguros a título individual), com um montante anual de 3,5 milhões de euros».

«Dos 17.469 viticultores nacionais que contrataram seguro vitícola de colheitas, 12.685 contrataram a cobertura do risco do escaldão, o que corresponde a uma taxa de adesão à cobertura do escaldão de 73 por cento», adianta o Ministério da Agricultura. O documento acrescenta ainda que os seguros de colheitas «estão disponíveis para todos os agricultores que a eles pretendam recorrer e são cofinanciados pelo Estado num montante anual global de 11,5 milhões de euros».