Secção: Atualidade

Pinhel comemora 248 anos de elevação a cidade

Tempo de leitura: 1 m

Pinhel comemora no sábado os 248 anos de elevação a cidade com várias atividades.

O Dia da Cidade inclui uma sessão solene comemorativa, seguida, pelas 11 horas, da inauguração do auditório ao ar livre no centro histórico de Pinhel com um concerto do grupo de sopros do projeto “Ópera no Património”. Para as 15 horas está previsto um concerto coral-sinfónico “Stabat Mater”, de Pergolesi, na Igreja de Santo António.

A inauguração de um espaço de lazer e recreio no Bairro Dr. Vilhena de Carvalho, uma Sunset & White Party, no espaço exterior da piscina municipal coberta, e a prova noturna de drift, na zona industrial, são outras iniciativas agendadas. As comemorações terminam com o concerto da fadista Mariza, no Largo dos Combatentes, pelas 23 horas.