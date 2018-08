Secção: Atualidade

Volta a Portugal de juniores corre-se na região

A Federação Portuguesa de Ciclismo escolheu a Beira Interior para realizar a 13ª edição da Volta a Portugal em bicicleta de juniores. Os corredores vão hoje para a estrada com prólogo por equipas de 7,3 quilómetros entre o Tortosendo e a Covilhã. Amanhã realiza-se a primeira etapa, de 116,9 quilómetros, que vai ligar Belmonte ao Fundão, e no sábado há dose dupla com um contrarrelógio individual de 15,9 quilómetros no Sabugal durante a manhã e à tarde uma etapa em linha de 59,2 quilómetros entre a cidade raiana e Almeida. A Volta termina no domingo com a terceira etapa, que ligará Penamacor a Manteigas num percurso de 113,5 quilómetros que inclui contagens de montanha de primeira categoria. A prova tem o apoio da União Ciclista Internacional (UCI) e dos municípios envolvidos.