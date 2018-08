Secção: Opinião

ARTELUSA - A paixão pela cortiça

Tempo de leitura: 4 m

Há cerca de seis anos, mesmo antes de ir morar para Macau, os meus pais ofereceram-me uma pulseira de cortiça.

Dava duas voltas ao pulso e tinha uma boneca e um boneco que simbolizavam, precisamente, a mãe e o pai – aqueles de quem eu iria sentir mais saudades!

Em Macau, como o material não era conhecido, algumas pessoas mostravam-se curiosas e eu lá lhes explicava que a pulseira era feita de cortiça, uma matéria-prima que praticamente só existia no meu país mas que tem feito sucesso em todo o mundo.

Todavia, quem percebe muito mais de cortiça do que eu é a Paola Graça, proprietária da empresa Italtempo, Brindes Lda, marca ARTELUSA, a quem coloquei algumas questões sobre a marca.

Vamos saber mais…

P - Paola, porque é que se apaixonou pela cortiça e fez dela parte integrante da sua vida?

R - A minha paixão pela cortiça começou com um desafio lançado à Italtempo, no ano da presidência portuguesa da União Europeia, em 1998: fazer da cortiça portuguesa objeto de brindes de qualidade. O AICEP** selecionou alguns dos presentes que assinalaram essa visita a Portugal: uma pasta “organizer” e um porta-canetas, ambos feitos a partir da extraordinária cortiça portuguesa. A partir dessa data, a paixão pela cortiça levou-me mim e à Manuela Graça a desenvolvermos uma coleção especial, ARTELUSA, para clientes nacionais e estrangeiros. Assim, em 2010, fizemos diversas parcerias com pequenas indústrias especializadas e, com muita imaginação à mistura, começaram a surgir as mais variadas criações – que vão desde artigos para escritório a originais peças de moda, como é o caso das malas e carteiras, dos cintos e até de um invulgar e lindíssimo guarda-chuva!

P - Há quantos anos existe a ARTELUSA? A que mercados já chegaram os produtos da marca?

R - A marca ARTELUSA existe desde 2010 e esteve sempre muito ligada à moda, nunca descurando as novas tendências e mercados; por isso, em 2013, começou o seu percurso na exportação tornando-se líder de mercado. A marca é constantemente procurada por novos mercados e, atualmente, é exportada para cerca de 30 países da Europa, Estados Unidos da América, Canadá, América do Sul, África do Sul, Ásia e Oceânia. 2017 foi o ano em que a ARTELUSA iniciou o seu percurso de promoção internacional através da participação em duas exposições internacionais (BISUTEX, Espanha). Além de várias viagens realizadas para prospeção de mercado, nos Estados Unidos, e nalguns países da Europa e da Ásia, em julho de 2018, a ARTELUSA participou na ETHICAL FASHION SHOW, em Berlim, e, em setembro irá participar na ILM SUMMER STYLES, em Frankfurt, e na FIERA MILANO, MIPEL, em Itália. Também para 2019 já há mais algumas feiras agendadas na Europa, Ásia e América.

P - Hoje em dia parece que se faz quase tudo com cortiça. É verdade? Quais são os produtos que a ARTELUSA comercializa?

R - Sim! Hoje em dia pode fazer-se quase tudo com cortiça! No nosso caso, como sempre estive ligada à moda, a Italtempo tentou desenvolver produtos que realmente mostrassem a diferença, quer pela matéria utilizada – a cortiça, quer pela criatividade que sempre pautou as nossas coleções. Como tal, a ARTELUSA comercializa malas, marroquinaria, chapéus, chapéus de chuva, cintos, artigos de viagem, artigos de escritório e papelaria, artigos elaborados com cortiça virgem, artigos de decoração e até artigos de cariz tecnológico. Algo que é um verdadeiro bónus é o facto de todos os nossos artigos poderem ser personalizados!

P - Onde podemos encontrar à venda, em Portugal, os acessórios da marca?

R - Os nossos produtos podem ser encontrados em “concept stores”, lojas de turismo, aeroportos, portos de cruzeiros e algumas lojas de moda mais vocacionadas para artigos sustentáveis, ecológicos e vegan.

P – Tal como eu, também teve ou tem algum acessório de cortiça que seja para si um amuleto?

R - Eu não tenho propriamente um amuleto, contudo, trago sempre comigo algo de cortiça: uma mala, a capa do Iphone, uma peça de bijuteria, um porta moedas,... Enfim, dependerá muito do que trago vestido!

Para quem quiser saber mais sobre a ARTELUSA, aqui fica: www.artelusa.pt, @artelusa.

**Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal

Joana Dente*

* @pitangaboss

Joana Dente

Jurista / Makeup Artist / Fashion Stylist