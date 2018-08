Secção: Desporto

Serranos dominaram encontro na Cova da Piedade e poderiam ter conseguido resultado mais dilatado

Sp. Covilhã estreia-se a ganhar na IIª Liga

Tempo de leitura: 2 m

Dito conseguiu boa exibição e resultado moralizador fora de portas

O Sp. Covilhã obteve no sábado a primeira vitória na IIª Liga ao vencer 4-2 no terreno do Cova da Piedade em jogo da segunda jornada.

Os visitantes surgiram motivados e inspirados, tendo inaugurado o marcador aos 3’ por Deivison, que ficou isolado perante Moreira após assistência de Henrique. Os piedenses acusaram o golo e os covilhanenses aproveitaram para aumentar a vantagem através de Makouta e Adriano, aos 18’ e 35’. Os locais reduziram a desvantagem aos 46’ por Ronaldo Tavares, que aproveitou uma defesa incompleta de São Bento, após remate de Miguel Rosa. Contudo, o marcador ao intervalo não deixava dúvidas quanto à superioridade dos serranos. No segundo tempo, os comandados de Dito souberam gerir a vantagem e chegaram ao 4-1 aos 55’, num cruzamento-remate de Henrique que surpreendeu o guardião da equipa do concelho de Almada.

Os covilhanenses controlavam a partida perante um Cova da Piedade sem soluções e as coisas ficaram ainda mais complicadas com a expulsão de Sori Mané, aos 74’, por entrada muito feia sobre Kisley. Contudo, mesmo a jogar em inferioridade numérica, os anfitriões fizeram o 4-2 aos 81’ por Miguel Rosa, que aproveitou uma facilidade da defesa serrana. O jogo foi de sentido único e o Sp. Covilhã poderia ter conseguido um resultado mais desnivelado, mas Kisley, Makouta e Adriano desperdiçaram algumas ocasiões flagrantes de golo. Na próxima jornada, os covilhanenses jogam no terreno do Varzim.