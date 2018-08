Secção: Região

Vinhos

Néctares da Beira Interior em destaque nos Prémios Vinduero-Vindouro

Tempo de leitura: 2 m

Num universo de mais de 500 néctares de Espanha e Portugal, os vinhos da Beira Interior conseguiram 24 medalhas (sete de ouro e 17 de prata) na 14ª edição do Concurso Vinduero-Vindouro, que se realizou em Trabanca (Salamanca), no início deste mês. A região foi, de resto, a menção geográfica com mais medalhas.

Na categoria “Vinhos Brancos sem madeira” só o Aforista Escolha Branco (2015, Aforista) obteve a medalha de ouro, enquanto o Castelo Rodrigo Síria (2017, Adega Castelo Rodrigo), Casas Altas Riesling (2016, Casas Altas) e Marquês D’Almeida (2017, CARM – Casa Agrícola Roboredo Madeira Beira Interior) conseguiram a prata. Nos “Vinhos Brancos envelhecidos em madeira” a medalha de ouro foi atribuída ao Convento de Aguiar Reserva (2017, Adega Castelo Rodrigo) e ao Fonte Cal (2017, 2.5 Vinhos de Belmonte). Já o Casas Altas Chardonnay (2016, Casas Altas), Marqués D’Almeida Grande Reserva (2016, CARM) e Quinta dos Termos Reserva do Patrão (2016, Quinta dos Termos) ficaram-se pela prata. Por sua vez, o Aforista Rosé (2015, Aforista) conseguiu a prata na categoria “Vinhos Rosados”, com 86,32 pontos.

Nos “Vinhos Tintos com evelhecimento em madeira inferior a 6 meses” destaque para o néctar D. Manuel I (2015, Adega Cooperativa de Pinhel), premiado com o ouro e a melhor pontuação: 93,17 pontos. Ainda nesta categoria, também o vinho Pinhel Celebração (2015, Adega Cooperativa de Pinhel) conseguiu o ouro, com 91,33 pontos. Já os vinhos Portas D’El Rei Reserva e Optima Pergunta (ambos de 2015 e da Cooperativa Agrícola Beira Serra), Castelo Rodrigo Touriga Nacional (2015, Adega Castelo Rodrigo), Aforista Reserva Tinto (2013, Aforista), Don Manuel I (2014, Adega Cooperativa de Pinhel), Varanda do Castelo (2015, Adega Cooperativa de Pinhel) e 7 Capelas (2015, Sociedade Agropecuária Baraças) conquistaram a prata. Nos “Vinhos Tintos com envelhecimento entre 6 e 14 meses” o ouro foi para o Casas Altas – Touriga Nacional (2016, Casas Altas), com 93 pontos, e para o Quinta dos Termos Reserva do Patrão (2015, Quinta dos Termos), com 90 pontos. A medalha de prata foi ganha pelo Almeida Garrett Selecta e Almeida Garrett Reserva (ambos de 2015 e da Almeida Garrett Wines) e pelo Talabara (2011, Quinta dos Currais).

A novidade desta edição foi a inclusão de uma nova Categoria X: Vinhos de Alta Expressão ou de Autor, que receberá um prémio especial, assim como o Galardão de Melhor Desenho Corporativo, que será conhecido na gala de entrega de prémios agendada para 17 de novembro em Pinhel. O Comité de Prova 2018 foi composto por um total de 30 provadores e presidido por Isabel Mijares.