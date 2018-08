Secção: Região

Balanço é de Amílcar Salvador, presidente da Câmara de Trancoso, que diz ter havido «mais visitantes» ao certame e ao centro histórico

Feira de São Bartolomeu foi «uma das melhores dos últimos anos»

Feira decorreu de 10 a 19 de agosto em Trancoso

A Feira de São Bartolomeu terminou no domingo, em Trancoso, e a organização não duvida que esta foi «uma das melhores e maiores dos últimos anos».

Quem o diz é Amílcar Salvador, presidente do município, acrescentando que este ano houve «mais visitantes» ao certame e também ao centro histórico da “cidade de Bandarra”. «Foi de tal ordem que nalguns dias houve mais dificuldades de estacionamento, o que já não acontecia há muitos anos», exemplifica o edil, que estima terem passado por Trancoso «mais de cem mil visitantes» entre 10 e 19 de agosto. O balanço do evento vai agora ser realizado conjuntamente com a Associação Empresarial do Nordeste da Beira (AENEBEIRA), parceira da Câmara na organização, mas Amílcar Salvador adianta que «tudo aponta para que seja extremamente positivo». Isto porque os seis dias de bilheteira estiveram «dentro das expetativas» e os restantes também não defraudaram os promotores.

«Tivemos dias incríveis, desde logo as sextas-feiras, sobretudo no dia 17, quando se registou o maior movimento de pessoas dos últimos dez anos em Trancoso, uma ideia confirmada pelas autoridades, comerciantes e expositores», afirma o autarca trancosense, que acredita que também os negócios e contactos comerciais estiveram de vento em popa na feira. «Alguns dos expositores confirmaram-nos isso mesmo», sublinha o edil. Com 745 anos, a Feira de São Bartolomeu é a feira franca mais antiga de Portugal e uma das mais antigas da Península Ibérica. O orçamento desta edição rondou os 180 mil euros, tendo participado mais de 160 expositores dos setores dos serviços, empresas, maquinaria agrícola, industrial, automóveis, artesanato, gastronomia e diversões.

Em termos de cartaz, subiram ao palco montado no campo da feira Richie Campbell, Rui Veloso, Matias Damásio, Augusto Canário, João Pedro Pais e Agir, entre outros artistas e grupos musicais. O certame incluiu ainda uma feira agropecuária no último dia e o habitual Festival de Folclore organizado pelo Rancho Folclórico e Etnográfico da ACR Trancoso.