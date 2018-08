Secção: Atualidade

H2otel nomeado para os Portugal Travel Awards 2018

Tempo de leitura: 2 m

O H2otel – Congress & Medical Spa, localizado em Unhais da Serra (Covilhã), está nomeado para os Portugal Travel Awards 2018, enquanto melhor hotel quatro estrelas a nível nacional.

Depois das distinções recebidas em 2017, como o melhor hotel de montanha de luxo e melhor hotel de bem-estar de luxo na categoria “Country”, pelo World Luxury Travel Awards e com um prémio especial atribuído pela European SPAS Association de Medical SPA inovador, o ano de 2018 está a trazer novas distinções à unidade hoteleira de Unhais da Serra. Classificado no início deste ano, pela nona vez consecutiva, com uma “Chave de Ouro” pelo Boa Cama Boa Mesa, do jornal Expresso, e nomeado para as categorias de “Portugal's Leading Hotel” e “Europe's Leading Wellness Hotel” pelo World Travel Awards, o H2otel volta a ser distinguido pela sua excelência.

O administrador executivo do Grupo Natura IMB Hotels, Luís Veiga, considera que esta nomeação «vem demonstrar o reconhecimento cabal da diferenciação da oferta a nível nacional». A votação online para apurar os vencedores em cada categoria decorre até 14 de setembro. Os vencedores são apurados através da média dos votos dos assinantes da newsletter do Publituris (40 por cento) e dos votos de um painel de jurados constituído por diversas personalidades do setor, como o empresário André Jordan, os antigos secretários de Estado do Turismo, Bernardo Trindade e Vítor Neto, o presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo, e os presidentes da AHP e APAVT, Raúl Martins e Pedro Costa Ferreira, respetivamente.

Os vencedores da edição de 2018 dos Portugal Travel Awards serão conhecidos no dia 21 de setembro, em Tróia.