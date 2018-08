Secção: Atualidade

Praça de touros do Soito foi palco do festival “Ó Forcão Rapazes!”

Tempo de leitura: 1 m

A praça de touros do Soito recebeu o XXXIII Festival “Ó Forcão Rapazes!”. Para além das freguesias organizadoras (Soito e Alfaiates), participaram no denominado “Campeonato do Mundo do Forcão” as equipas de Aldeia da Ponte, Aldeia do Bispo, Aldeia Velha, Fóios, Forcalhos, Lageosa e Ozendo. A corrida de touros com forcão é uma prática exclusiva das gentes da raia sabugalense que é Património Cultural Imaterial e está registada no respetivo Inventário Nacional desde 2011.

Saiba mais na próxima edição de O INTERIOR.