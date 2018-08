Secção: Atualidade

Teatro andou pelas ruas do centro histórico da Guarda

Tempo de leitura: 1 m

Incluído no programa de animação "Verão em Alta" do município da Guarda, “Espetáculos de Rua” apresentam iniciativas na área do teatro e da música. Hoje foi a vez da companhia de teatro Astro Fingido apresentar o espetáculo “Rua Esquecida”, no Largo da Sé da Guarda. “Rua Esquecida” fala das vivências e da história de uma das mais antigas e emblemáticas ruas da cidade do Fundão, a Rua da Cale. Para Fernando Moreira, encenador da peça, “Rua Esquecida” é uma «espécie de memória viva do que foi essa rua outrora. Uma memória do seu sentir e do seu pulsar no tempo em que ainda não tinha perdido valor». Nos dias 24, 25 e 26 de agosto, Nicho Associação Cultural apresenta o espetáculo “Labirinto”, na Rua Direita (Antiga Judiaria), às 21h30. “Labirinto” é uma encenação de Graeme Pulleyn para a Rede Artéria. Os espetáculos têm entrada livre.