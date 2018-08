Secção: Atualidade

Festival da cestaria em Gonçalo até domingo

Está a decorrer em Gonçalo o Festival da Cestaria, que se insere no Ciclo de Festivais de Cultura Popular da Guarda. Segundo a organização, o festival visa «evidenciar a importância da preservação e inovação dos saberes e técnicas da cestaria». Durante o festival haverá um colóquio, demonstrações gastronómicas, oficinas de cestaria, percursos pedestres, feira de artesanato e instalações artísticas. Também haverá muita música com destaque para os grupos Brigada 14 de janeiro e Sons do Minho.