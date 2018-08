Secção: Opinião

Os jovens no centro do projeto europeu

Tempo de leitura: 3 m

São muitos os desafios que atravessam os horizontes dos jovens de hoje e que os fazem questionar o seu próprio futuro. A desigualdade de oportunidades no acesso ao ensino e à formação, a falta de condições de trabalho e os elevados custos de habitação são apenas alguns dos problemas que afetam os 1,7 milhões de jovens portugueses.

Os números não são animadores: 23,9% de desemprego jovem em Portugal; 62,4% dos jovens portugueses tem contratos de trabalho temporários; a taxa de abandono escolar precoce rondava os 12,6% em 2017.

Estes valores apresentam uma situação que, se não for abordada pelo Estado e pela sociedade civil, vai afetar o futuro da nossa sociedade. Não dar aos jovens a estabilidade de que precisam é desperdiçar recursos humanos. É deitar fora o potencial de criatividade, inovação e renovação da sociedade e, no fundo, comprometer o desenvolvimento económico do país. É urgente olhar para estas questões com seriedade e dar-lhes resposta.

A ação da Comissão Europeia e as políticas da União Europeia têm tido uma atenção redobrada a esta questão. Aliás, as condições sociais em geral têm sido trazidas para o centro da agenda Europeia nos últimos anos. Num primeiro passo importante, a Carta Social Europeia foi inserida no Tratado de Lisboa, em 2009. Já no ano passado, foi aprovado o Pilar Europeu dos Direitos Sociais, um claro sinal de que queremos cumprir o objetivo político de dar um papel mais relevante às políticas de emprego e sociais na Europa.

A atual Comissão aumentou e deu novo impulso a uma série de iniciativas para ajudar os jovens a enfrentar os desafios atuais: são exemplos o programa Garantia Jovem ou o Erasmus+, instrumentos como o Fundo Social Europeu, que apoia projetos destinados a ajudar as pessoas a melhorar as suas qualificações e perspetivas de emprego, ou projetos como o Corpo Europeu de Solidariedade.

Um inquérito do Eurobarómetro, de setembro de 2017, permite concluir que as principais preocupações dos jovens europeus se prendem com a mobilidade profissional entre Estados Membros, a sua capacitação e autonomia intelectual e a inovação do sistema educativo. Estas são prioridades que a Estratégia da UE para a Juventude também contempla, o que demonstra a sintonia e o esforço que a UE tem desenvolvido no sentido de ouvir as partes interessadas e de apoiar as autoridades nacionais.

É importante que as políticas públicas se desenhem para dar resposta aos desafios enfrentados pelos jovens. Mais importante ainda é que estas políticas sejam adotadas com base em contributos que os jovens podem dar, tal como aconteceu neste inquérito. Se queremos aproximar os jovens das votações e decisões políticas, temos de debater temas que os preocupam e que têm um impacto direto na sua vida. Temos de dialogar com eles e recolher a sua opinião. Temos de os envolver na tomada de decisão. Porque o futuro da União Europeia será muito mais risonho se tivermos uma Europa mais coesa e mais inclusiva. As pessoas, os trabalhadores e os jovens são as peças centrais do projeto Europeu. Sem eles, o futuro da União Europeia estará comprometido.

Por: Sofia Colares Alves

* Chefe da Representação da Comissão Europeia em Portugal