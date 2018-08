Secção: Desporto

Guardense da RP-Boavista foi ultrapassado pelo camisola amarela, Raúl Alarcón, a 250 metros da meta da nona etapa da Volta

David Rodrigues épico na Senhora da Graça

David Rodrigues foi 14º na Volta a Portugal na 14ª, o seu melhor resultado em cinco participações

A Volta a Portugal chegou ao fim e tem mais um herói: o guardense David Rodrigues, protagonista da subida à Senhora da Graça na penúltima etapa. Após uma fuga solitária de 70 quilómetros, o corredor da RP-Boavista deixou escapar a vitória a 250 metros da meta mas esta jornada épica fê-lo entrar para a história da principal prova velocipédica nacional.

Sábado era “o” dia de David Rodrigues, cujas características de trepador se adequavam na perfeição ao perfil dos 155,2 quilómetros entre Felgueiras e o alto da mítica Senhora da Graça (Mondim de Basto), com três contagens de montanha de primeira categoria, a última das quais coincidia com a meta. O guardense começou cedo a dar nas vistas ao integrar um pequeno grupo de fugitivos, do qual se escapou pouco antes da primeira contagem de montanha. O ciclista da RP-Boavista progrediu em solitário e a bom ritmo durante 70 quilómetros e chegou a ter uma vantagem de mais de quatro minutos sobre o grupo do camisola amarela. Contudo, a “máquina” da W52-FC Porto entrou em ação e iniciou uma perseguição implacável que “levou” Raúl Alarcón para a frente. A diferença esfumou-se a cada metro da última subida ao Monte Farinha e a epopeia de David Rodrigues terminou a 250 metros da meta, quando o líder da geral o ultrapassou.

O guardense terminou na sexta posição exausto, a 19 segundos do vencedor, mas ganhou o prémio da combatividade e subiu ao terceiro lugar do prémio da montanha, liderado por Raúl Alarcón. Após recuperar o fôlego e as forças, David Rodrigues declarou aos jornalistas que lhe faltaram «algumas forças no final e talvez um pouco mais de sorte». «Tive um pouco de azar porque se estava a discutir a Volta mas foi um bom dia de ciclismo. Vou tentar ganhar outra vez para o ano. Parti para a etapa bem fisicamente e desfrutei muito. Depois de ganhar mais de quatro minutos ao pelotão, tinha algum tempo para gerir, mas a subida deitou tudo a perder. Mesmo assim, fico muito satisfeito pelo que fiz. Não saio desapontado», acrescentou o ciclista da RP-Boavista.

No domingo, David Rodrigues foi 24º no contrarrelógio individual de 17,3 quilómetros que encerrou a 80ª edição da Volta a Portugal, em Fafe, e coroou Raúl Alarcón. O resultado – que foi bom tendo em conta o esforço da véspera e o facto desta vertente não ser a sua especialidade – permitiu ao guardense concluir a prova na 14ª posição, o seu melhor resultado em cinco participações na Volta.