Soito

Festival “Ó Forcão Rapazes!” este sábado

A praça de touros do Soito vai receber, este sábado, o XXXIII Festival “Ó Forcão Rapazes!”, a partir das 15h30.

Para além das freguesias organizadoras (Soito e Alfaiates), participam no denominado “Campeonato do Mundo do Forcão”, as equipas de Aldeia da Ponte, Aldeia do Bispo, Aldeia Velha, Fóios, Forcalhos, Lageosa e Ozendo. Os touros são do ganadeiro José Manuel Duarte, “Fininho”. A capeia arraiana, o mais valioso Património Cultural Imaterial (PCI) do concelho, está, desde 2011, registada no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial. Foi a primeira inscrição e um marco na salvaguarda do PCI, afirmando-se com dignidade no mapa patrimonial nacional. Pelo que todos devemos ter consciência do significado de tal distinção, da nova visibilidade conseguida, mas também do acréscimo de responsabilidade», refere o município, que também apoia na organização do evento. A corrida de touros com forcão é uma prática exclusiva das gentes da raia sabugalense que é Património Cultural Imaterial e está registada no respetivo Inventário Nacional desde 2011.