Secção: Sociedade

Há novos néctares com assinatura pinhelense

Feito de «lágrima pura do Touriga Nacional», o que lhe dá uma cor mais avermelhada, Synfonia é o novo vinho da Adega Cooperativa de Pinhel.

Synfonia promete ser um vinho com um patamar médio-alto

«A ideia é apresentar uma nova marca que, por consequência, tem como objetivo sair do âmbito das marcas locais e passarmos para uma marca nacional», explicou o presidente da Adega, Agostinho Monteiro, à margem da sessão de apresentação do novo vinho de Pinhel, que decorreu na passada quinta-feira.

Com o Synfonia a cooperativa pinhelense procura ir mais além das fronteiras da Beira Interior e ganhar espaço num mercado que até agora ainda não tinham alcançado, por isso a aposta é num vinho «com um patamar médio-alto». Trata-se de um desafio arrojado que procura fazer uma sinfonia perfeita entre a qualidade e o preço. «Não queremos que seja um produto caro», pelo que, segundo o responsável, este rosé custará cerca de dois euros, «por forma a que consigamos dar a provar aquilo que fazemos em termos de qualidade, sem que as pessoas tenham que despender muito dinheiro». Competitividade é o outro critério desta opção. O rosé é o primeiro Sinfonya a ser lançado, mas a marca não vai ficar por aqui. «Queremos criar um portfólio de vinhos associados a essa marca, nomeadamente rosé, tinto, branco e eventualmente um frisante», revelou Agostinho Monteiro, que acredita que este é o caminho para «uma identidade entre a marca e o portfólio». De resto, o responsável não afasta a hipótese de um dia poder haver espaço para um Reserva e um DOC.

Por agora ainda há muito trabalho pela frente, mas o presidente da cooperativa acredita que «estamos a pôr o comboio na linha e ele depois há-de ganhar a sua velocidade». E o “combustível” deste comboio é também primar pela diferença e por isso o novo néctar «foi feito de forma diferente». Habitualmente, as uvas chegam à adega em vazilhas relativamente grandes e «quando descarregam há sempre algum bago que parte e como tal já há vinho feito que não beneficia o tinto». Como também nada se desperdiça, «no ato da recepção retiramos esta lágrima pura que não tem qualquer contacto com a película e fazemos estes rosés através disso». Esta técnica permite ao tinto ganhar mais cor, enquanto o rosé «ganha um aroma muito próprio devido à lágrima», ao mesmo tempo que se cria «um produto de qualidade superior, valorizando e melhorando o que é o nosso Touriga», explicou Agostinho Monteiro.

A palavra “inovação” tem feito parte do vocabulário da Adega de Pinhel que, na quinta-feira, trouxe ainda outra novidade ao mundo dos néctares, com a apresentação do Pinhel Colheita Branco e Tinto, que promete alcançar «um patamar intermédio», entre o vinho de mesa e um reserva. Mais uma vez a relação qualidade-preço não é descurada e, com este nome, a instituição quer chegar «a eventos de grande dimensão, ou torná-lo num vinho da casa para um restaurante que quer um vinho de qualidade certificado. A ideia é que o cliente possa ter um bom vinho, sem honorar muito a refeição», acredita o presidente da direção da cooperativa.

As novidades da adega não se ficaram por aqui, e o D. João I apareceu com uma nova imagem. Uma mudança de rótulo que se deve «a questões de logística» e tem com objetivo «uma imagem mais atrativa». Só em 2017 este vinho vendeu 250 mil garrafas no Brasil «e este ano tem estado em expandão», assegurou Agostinho Monteiro, que quer chegar a novos mercados além das terras de Vera Cruz.

Calor extremo queimou vinhas

Este não foi um ano fácil para os produtores de vinho, por ser tão «heterogéneo» no que toca à meteorologia. Depois de vários meses de seca, abril maio e junho trouxeram muito frio, chuva e humidade e «consequentemente aparecimento de míldios, o que na nossa região por norma não acontece», lamentou Agostinho Monteiro. Por outro lado, o rebentamento da vinha também foi «mais lento» e não aconteceu todo ao mesmo tempo. «Algumas vinhas rebentaram bem, mas outras nem tanto e isso implica que logo à nascença houvesse menos uva», acrescenta. Problemas de quem está dependente das condições climatéricas e não os vê reconhecidos pelas companhias de seguros, que «não fazem indemnizações por geada». Para piorar, agosto começou com um calor extremo, «que queimou muitas vinhas e destruiu grande parte das uvas». Feitas as contas, este ano a produção em Pinhel deverá cair para quase metade. A previsão é de 9 milhões de quilos depois de em 2016 terem atingido os 17 milhões.

Município quer vinho comemorativo dos 250 anos de Pinhel

O setor do vinho tem cada vez maior importância no concelho de Pinhel, onde «não há ninguém que não trate uma vinha», refere o presidente da autarquia, que diz também ser «fundamental» que a Câmara esteja ao lado dos sócios da Adega.

É fazendo jus a isso que está já está a ser pensado, a pedido do município, um lote comemorativo dos 250 anos do concelho que se celebram daqui a dois anos. «Não é todos os dias que comemoramos 250 anos e é uma data que queremos marcar», afirma o edil, segundo o qual «não há nada melhor que oferecermos um vinho dos 250 anos de Pinhel». Para tal está a ser pensada «uma garrafa diferente, que preze por aquilo que é diferenciador», não só no design, como também do próprio vinho. Para Rui Ventura, sendo o vinho parte da «história» do concelho, a efeméride «não podia ser assinalada de outra forma».

Por agora o vinho ainda está a ser estudado, mas o autarca adiantou que haverá um vinho tinto e outro branco e acredita que esta é «uma forma de nos associarmos aos pinhelenses, aos agricultores e ao trabalho que a adega tem vindo a fazer».