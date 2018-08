Secção: Região

Belmonte

Feira medieval toma conta do centro histórico

A 15ª edição da feira medieval de Belmonte começa amanhã e prolonga-se até domingo na zona do castelo e centro histórico da vila.

Animação de rua, encenações, mercado e ceia medieval, cortejos e espetáculos de malabares, equestres, de armas e de música são algumas das atividades agendadas para estes três dias de um evento que ganhou galões a nível nacional. Organizada pela autarquia, com o apoio da empresa municipal, a Belmonte Medieval tem como temática os senhores de Cabral e começa amanhã com o habitual cortejo de nobres pelas principais ruas da vila. Já as novidades deste ano são um torneio a cavalo protagonizado pelos melhores cavaleiros do país, um acampamento militar medieval para crianças e, também pela primeira vez, visitas históricas guiadas pelo castelo e pela feira. O cicerone será João, criado-mor do castelo e dos Senhores de Belmonte, que promete desvendar algumas curiosidades interessantes. Os visitas acontecem no sábado e domingo, sempre às 10 horas, tendo o castelo como ponto de encontro.

Outra novidade é o horário de abertura passar a ser o meio-dia nos três dias, mas os expositores poderão optar por outro horário por causa do calor. A organização aposta também num copo de barro oficial que terá o símbolo dos Cabrais e será obrigatório no recinto da feira, estando proibido o uso de copos de plástico. A 15ª edição da Belmonte Medieval conta com cerca de 160 expositores e tem um orçamento que ronda os 83 mil euros. «Esperamos que o certame continue a ser um momento de grande impacto na região, tal como tem acontecido nos últimos anos, que continue a atrair milhares de visitantes e que eles se sintam bem na feira», afirma António Dias Rocha, presidente da Câmara. Tal como em edições anteriores, o cartaz do evento é protagonizado por belmontenses selecionados num casting fotográfico. Assim, António Carlos, João Paulo Caetano, José Cunha e Rodrigo Palmeirão são Luís Gil Cabral, Fernando Álvares Cabral, Fernão Cabral I e João Fernandes Cabral, os senhores de Cabral.