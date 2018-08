Secção: Atualidade

Covilhã e Vila Nova de Foz Côa com máximas de 43ºC este sábado

Tempo de leitura: 2 m

A Covilhã e Vila Nova de Foz Côa, com uma previsão de 43ºC de máxima, vão ser hoje as localidades mais quentes da região, de acordo com informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Este sábado grande parte do país terá temperaturas acima dos 40 graus centígrados, sendo que nas zonas de Lisboa, Setúbal e Alentejo prevê-se que os termómetros cheguem aos 45 graus. Em consequência, onze distritos do continente estão sob aviso vermelho devido ao calor extremo, o mais grave da escala. São eles Braga, Vila Real, Bragança, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Santarém, Lisboa, Setúbal, Évora e Viseu.

Por cá, as temperaturas vão variar dos 28ºC na Torre, o ponto mais alto de Portugal continental, e os 43ºC previstos para a Covilhã e Vila Nova de Foz Côa. Segundo o IPMA, Aguiar da Beira, Almeida, Gouveia e Sabugal terão temperaturas de 39ºC. Já em Figueira de Castelo Rodrigo, Mêda, Pinhel, Seia e Trancoso os termómetros vão subir aos 40ºC.

As zonas Fornos de Algodres e Belmonte podem contar com 41ºC, enquanto em Celorico da Beira e no Fundão serão 42ºC. Mais “frescos” estarão a Guarda e Manteigas, com 37ºC de máxima, bem como as Penhas Douradas (Serra da Estrela), com 34ºC.

Tendo em conta estas previsões, a região, tal como o resto do continente, apresenta este sábado um risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta (UV) com o IPMA a recomendar a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, “t-shirt”, guarda-sol, protetor solar e evitar a exposição das crianças ao sol.