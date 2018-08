Secção: Desporto

Futebol

Sp. Covilhã goleia Sp. Mêda em jogo de preparação

As duas equipas da região que vão disputar os campeonatos nacionais de futebol defrontaram-se no sábado num jogo amigável no complexo desportivo da Covilhã. Mas as diferenças de ritmo foram vivíveis com o Sporting local, da IIª Liga, a golear por 7-0 o Sp. Mêda, recém-promovido ao Campeonato de Portugal.

Ao intervalo os “leões da serra” já venciam por 5-0. Deivison inaugurou o marcador, Adriano “bisou” e o quarto golo resultou de um lance com Caio Quiroga, em que Rui Santos, defesa da equipa do distrito da Guarda, desviou para a própria baliza. Antes do descanso Caio Quiroga marcou o quinto golo da partida. No segundo tempo, Onyeka dilatou a vantagem e o reforço mais recente Rick Sena (ex-Marítimo B) fechou a contagem. Apesar deste resultado desnivelado, o Sp. Mêda, que vai competir na série B do terceiro escalão do futebol nacional, não deixou de procurar uma forma de chegar ao golo de honra, tendo protagonizado algumas jogadas de interesse. No sábado (17 horas) os medenses, campeões distritais da Guarda em título, vão jogar em Alcains contra a equipa local, campeã distrital de Castelo Branco, a primeira edição da Supertaça da Beira Interior naquele que será o último encontro de preparação já que o Campeonato de Portugal começa dia 12. Na primeira jornada o Sp. Mêda viaja até São João da Madeira para defrontar a Sanjoanense.

Nesse dia também o Sp. Covilhã inicia a disputa da IIª Liga recebendo o Académico de Viseu. O plantel ainda não está fechado, pois o treinador aguarda a chegada de dois médios e de um extremo. Dito admitiu ter-se sentido «limitado nas opções», mas reconhece que tem agora «um leque mais diversificado de opções». E fora delas está Rúben Nogueira. O médio de 27 anos foi dispensado na semana passada. «É melhor estar em competição do que estar com pouco tempo de jogo. Ele tem um percurso grande nos escalões inferiores e parece-me ainda não estar, na minha opinião, preparado para a exigência da II Liga, mas posso estar enganado, que os treinadores também se enganam muitas vezes», justificou Dito.