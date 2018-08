Secção: Desporto

No domingo os ciclistas vão percorrer 171 quilómetros e duas contagens de montanha de categoria especial entre a cidade mais alta e as Penhas da Saúde

Etapa rainha da Volta a Portugal sai da Guarda

Tempo de leitura: 2 m

Vencedor no ano passado, Raul Alarcón (W52-FC Porto) está novamente entre os grandes favoritos à vitória final

A 80ª edição da Volta a Portugal, que começou na quarta-feira e termina dia 12, volta a ter, três anos depois, uma chegada em plena Serra da Estrela.

A etapa rainha – a quarta – da prova corre-se no domingo, entre a Guarda (a partida está marcada para as 12h25 junto ao Jardim José de Lemos) e as Penhas da Saúde (Covilhã), e tem 171,4 quilómetros, num percurso com três contagens de montanha, duas das quais de categoria especial – uma delas na Torre. Os ciclistas passam depois pelo Sarzedo (terceira categoria), antes da subida para as Penhas da Saúde, que volta a receber um final de etapa 22 anos depois. Antes disso, o pelotão tem de enfrentar uma escalada de 12,2 quilómetros com uma inclinação média de 7,5 por cento. Além desta chegada na alta montanha, as grandes decisões da 80ª edição da Volta devem ficar guardadas para os dois últimos dias. A nona e penúltima etapa tem a sempre aguardada chegada à Senhora da Graça, em Mondim de Bastos, após 155,2 quilómetros. Já no dia 12 o sucessor do espanhol Raul Alarcón (W52-FC Porto) será conhecido no final de um contrarrelógio individual de 17,3 quilómetros, menor que o de 2017 (20,1).

A Volta começou ontem, após o fecho desta edição, com um prólogo de 1,8 quilómetros em Setúbal. Hoje, a primeira etapa em linha liga Alcácer do Sal e Albufeira (191,8 quilómetros), naquele que é o regresso do Algarve à prova. A segunda tirada será a maior desta edição com 195,8 quilómetros entre Beja e Portalegre. Já a zona afetada pelos grandes incêndios de 2017 será homenageada, no sábado, na terceira etapa, de 175,9 quilómetros entre a Sertã e Oliveira do Hospital, que será acompanhada pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. No domingo é dia da Serra da Estrela e na segunda-feira o pelotão cumprirá a quinta etapa, entre o Sabugal e Viseu (191,7 quilómetros), antes do dia de descanso. A 8 de agosto os ciclistas vão ligar Sernancelhe, que recebe pela primeira vez uma partida da Volta, a Boticas, num total de 165,4 quilómetros.

A segunda chegada em alto acontece à sétima etapa, no Santuário de Santa Luzia, em Viana do Castelo, uma contagem de terceira categoria, colocada 165,5 quilómetros após a partida de Montalegre. Segue-se uma etapa de transição, a mais curta em linha (147,6 quilómetros), entre Barcelos e Braga (quilómetros). A Volta termina dia 12 com um contrarrelógio nas ruas de Fafe. Vão participar 21 equipas, entre as quais as nove continentais portuguesas e outras sete estrangeiras do mesmo escalão.