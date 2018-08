Secção: Cultura

Festival de Blues da Guarda com espetáculos ao ar livre

Portugueses TT Syndicate atuam amanhã no Jardim José de Lemos

Quatro bandas participam no Festival de Blues da Guarda, que decorre entre hoje e domingo no Jardim José de Lemos.

O evento promovido pela autarquia, no âmbito do programa de animação “Verão em Alta”, conta com a atuação de três grupos portugueses e de um espanhol. Os espetáculos começam sempre pelas 22 horas e são gratuitos. O festival começa esta noite com o concerto dos Delta Blues Riders, oriundos do Porto. A banda «reinventa as sonoridades que originaram os blues no delta do Mississípi», adianta a produção. Amanhã é a vez dos TT Syndicate (na foto), a proposta mais sonante deste cartaz, subirem ao palco. Trata-se de um projeto que «resulta da fusão de vários projetos» e reúne sete músicos (Pedro Serra, Nuno Gomez, Nuno Riviera, Manuel Oliveira, Hugo Lopes, Joel Rocha e Bruno Rocha) vindos de diferentes grupos e quadrantes musicais, como os 49 Special, Os Tornados, Thee Chargers e The Mean Devils. Já no sábado atuam os espanhóis Wax & Boogie, com Ster Wax na voz e David Giorcelli no teclado. «Esta dupla traz ao Festival de Blues da Guarda influências de Kansas City, dos blues texanos e do rhythm n’ blues dos anos 50», refere a produção.

O Festival de Blues termina no domingo com um o trio Nuno Andrade Blues Drive. Nuno Andrade é um guitarrista, vocalista e compositor, «que se entregou profundamente à experimentação dos blues, tentando sempre manter a improvisação e o “soul” nas suas músicas», aponta a autarquia. O músico estará em palco acompanhado por Nifa Lobo (bateria) e Diogo Rodrigues (baixo). Segundo o município, este festival «tem vindo a afirmar-se de ano para ano, como um evento cultural de relevo na animação de Verão da cidade mais alta» do país. O “Verão em Alta” prossegue nas ruas da Guarda até 9 de setembro com música, teatro, desporto, cinema, visitas encenadas e animação, entre outras atividades.