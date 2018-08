Secção: Região

Museu do Côa já recebeu mais de 200 mil visitantes

Até 19 de agosto, a Fundação Côa Parque assinala os oito anos da abertura do Museu do Côa e os 22 da criação do Parque Arqueológico do Vale do Côa. Para o efeito preparou um programa com eventos musicais e várias atividades, que prosseguem no domingo (21 horas) com uma sessão de astronomia na Quinta da Ervamoira.

2017 foi «o melhor ano de sempre» com 32 mil visitantes, revela presidente da Fundação Côa Parque

Abriu portas ao público a 30 de julho de 2010 e, até ao final de 2017, o Museu do Côa recebeu 206.542 visitantes – uma média anual de 25.818 pessoas, revela a Fundação Côa Parque. Nos anos que se seguiram à abertura «verificou-se um decréscimo acentuado de visitas» que foi, sobretudo, contrariado em 2017, «o melhor ano de sempre» com 32 mil visitantes, acrescenta o presidente do Conselho Diretivo daquele organismo criado para gerir o museu e o parque arqueológico.

Mas as expectativas vão muito além desse número e a meta é que as entradas cresçam a uma média de 20 por cento ao ano até 2022. Caso esse objetivo se concretize, «significará que em 2022 a Fundação terá receitas próprias na ordem do meio milhão de euros», o que permitirá «assegurar todas as responsabilidades associadas aos vencimentos dos funcionários», antecipa Bruno Navarro. Mas não será tarefa fácil, pois é uma meta «ambiciosa», principalmente porque o museu está no interior, longe dos grandes centros. «Em 2017 a Fundação teve de receitas próprias cerca de 200 mil euros, o que significa que, até 2022, temos que fazer um esforço muito significativo», constata o responsável. E para atrair mais visitantes, a estratégia passará «por dar mais notoriedade» ao equipamento: «Vamos divulgá-lo junto dos operadores turísticos nacionais e internacionais, bem como nas escolas de Portugal e Espanha» para «atenuar» a dinâmica sazonal dos visitantes, adianta o presidente da Côa Parque.

Nesse sentido, aos operadores de cruzeiros no Douro foram apresentados pacotes de visita que incluem oficinas de arqueologia experimental e momentos de degustação de produtos regionais, acrescenta Bruno Navarro, segundo o qual já há «bons resultados» dessa abordagem. À semelhança do bilhete combinado, que abrange os Museus do Côa, de Serralves e do Douro, a estratégia vai passar por «trabalhar numa iniciativa semelhante para nos associarmos aos Museus de Altamira (Espanha) e Lascaux (França)», afirma o responsável, sublinhando ainda que «estamos a participar num conjunto de redes patrimoniais e museológicas», nomeadamente a Rede de Museus do Douro, a Rede do Património Mundial de Portugal e o itinerário cultural “Prehistoric Rock Art Trails” do Conselho da Europa. «Queremos que as pessoas venham muitas vezes ao Museu do Côa e fidelizar um público alargado», ambiciona Bruno Navarro. É por isso que a Fundação está a apostar numa programação cultural «regular, de grande qualidade, com particular enfoque em exposições temporárias organizadas com instituições de referência», justifica o presidente.

Mas a mais-valia do Museu do Côa está fora de portas. «Os nossos funcionários costumam dizer, com toda a propriedade, que o verdadeiro Museu do Côa é o Parque Arqueológico com as suas centenas de rochas gravadas», afirma Bruno Navarro, considerando que o programa museológico pretende introduzir os visitantes no universo da história da arte pré-histórica, nacional e internacional, fornecendo ainda uma síntese explicativa do enorme património existente no Vale do Côa, Património da Humanidade. «Ainda que ali seja possível observar alguns exemplares de arte móvel e um conjunto de réplicas de rochas gravadas, o que deixa uma marca indelével na memória dos visitantes é a sofisticação tecnológica que serve de suporte aos conteúdos expositivos do museu», admite o responsável, que não esquece a «qualidade notável» dos guias.

O futuro passa por continuar a afirmar o Museu do Côa como «um equipamento cultural de referência» na região e no país, mas também mantê-lo como «projeto âncora» em termos económicos e sociais: «Queremos colocar este museu ao serviço da comunidade, potenciando a criação de sinergias com os agentes culturais, científicos, económicos, sociais e educativos, nacionais e internacionais. Queremos que seja mais conhecido e visitado e temos projetos em marcha que visam atingir esses objetivos», declara Bruno Navarro. Algumas dessas iniciativas destinam-se a criar novas condições de acessibilidade ao local, outras visam a afirmação de «uma marca distintiva que posicione o museu no mercado global», adianta o presidente da Côa Parque. Está também prevista a integração dos conteúdos expositivos «nas mais modernas formas tecnológicas de mediação» e outros projetos para «a fruição de uma oferta cultural integral e variada, de grande qualidade, que promovam um diálogo permanente entre a pré-história e a contemporaneidade».

Governo está a cumprir compromisso

Paralisada durante anos e com problemas financeiros, a Côa Parque tem em mãos o desafio de «zelar pela salvaguarda, preservação e valorização da maior concentração de arte rupestre do mundo», mas os recursos do Estado são «limitados», lamenta Bruno Navarro.

Ainda assim, o responsável ressalva que o Governo e, em particular, o ministro da Cultura «estão a cumprir escrupulosamente o compromisso assumido (...) para o relançamento sustentado do projeto» do Côa. Contudo, a Fundação «também tem a responsabilidade de diversificar as suas fontes de financiamento» e, além de querer aumentar as receitas próprias até 2022, «estamos também a trabalhar num conjunto de candidaturas a fundos comunitários», indica Bruno Navarro. «Se estes financiamentos forem aprovados, estamos em boas condições para podermos cumprir integralmente a nossa missão», acredita Bruno Navarro.

Já é possível ver as gravuras do Côa a bordo de uma canoa

O ministro da Cultura abriu, no sábado, uma nova modalidade de visitas às gravuras rupestres do Côa. Agora é possível apreciar esta arte milenar através de passeios de canoa (cada viagem pode durar meia hora) e, numa primeira fase, serão abrangidos sítios emblemáticos como a Canada do Inferno e a Ribeira de Piscos. O governante foi um dos primeiros a dar ao remo como forma de apadrinhar esta iniciativa lançada pela Fundação.

Parque Arqueológico do Vale do Côa comemora 22 anos

A 10 de agosto de 1996 nascia o Parque Arqueológico do Vale do Côa (PAVC), o único do género em Portugal e o maior complexo de arte rupestre paleolítica ao ar livre no mundo.

«Os trabalhos da nossa equipa de arqueologia têm grande impacto nacional e internacional, sendo frequentemente convidados para os encontros científicos mais prestigiados», destaca o presidente da Fundação, para quem, em termos culturais, este projeto é «um marco histórico amplamente divulgado e comentado» pelo mundo. Mas nem só as áreas científica e cultural beneficiam, também em termos económicos e sociais «é inegável o contributo deste projeto para a criação de emprego e negócio na região e para a formação de uma dinâmica turística». No ano passado a Côa Parque viu aprovada uma candidatura ao Programa Valorizar «que está agora em plena execução, permitindo renovar a frota automóvel para visitação turística e a estrutura tecnológica e museológica», refere Bruno Navarro. Segundo o responsável, em breve será também apresentado um novo site da instituição, sendo que o financiamento também está a permitir renovar a imagem e marca da Fundação, bem como a criação de uma nova linha de merchandising e a oferta de novos produtos turísticos. «Estamos ainda a trabalhar numa estratégia integrada de divulgação, nas mais diversificadas plataformas, para amplificarmos a notoriedade da instituição e estimularmos ainda mais a procura turística», realça.