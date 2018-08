Secção: Em Foco

Instalação de grupo da Força Especial de Bombeiros no antigo quartel foi atrasada devido à falta de viaturas e de equipamentos

“Canarinhos” já estão operacionais em Trancoso

Elementos da FEB instalaram-se esta semana e vão atuar em todo o país

O calor chegou em força e com ele também a brigada da Força Especial de Bombeiros (FEB) destacada para Trancoso, que está operacional desde ontem.

Trata-se de um dos grupos preposicionados que a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) sediou em vários pontos do país, como é o caso em Guimarães e Proença-a-Nova, para reforçar o combate aos incêndios na região – e não só – durante o período mais crítico, a par das corporações dos bombeiros e do GIPS da GNR. A sua instalação no antigo quartel dos voluntários da “cidade de Bandarra” concretizou-se agora e não em julho devido à falta de viaturas BAP e de equipamentos. «Até ao fim de semana vai ser transformada num grupo mais numeroso, com 30 a 35 elementos, e terá o apoio de uma máquina de rasto», adianta António Fonseca. Segundo o comandante distrital de operações e socorros, estes operacionais estão à ordem do comando nacional e poderão ser deslocados para «qualquer ponto do país».

Já a escolha de Trancoso teve critérios de «operacionalidade», uma vez que a brigada pode facilmente ser deslocada no território, e de «logística», graças à disponibilização das instalações pela associação humanitária local, adiantou António Fonseca. O edifício, devoluto desde a mudança da corporação para o novo quartel, foi alvo de obras para receber a FEB, tendo o município apoiado os trabalhos com dez mil euros. «Outra mais-valia é que temos muito próximo a Escola Profissional com uma excelente cantina que poderá permitir as refeições desses operacionais», acrescenta Amílcar Salvador, presidente da autarquia. A missão destes bombeiros de elite é responder, «com elevado grau de prontidão, às solicitações de emergência de proteção e socorro, a ações de prevenção e combate em cenários de incêndios, acidentes graves e catástrofes».

Os “canarinhos”, assim chamados devido à farda amarela, foram recrutados nos corpos de bombeiros mistos e voluntários e são conhecidos por apagarem incêndios sem água, atuando como sapadores em locais mais isolados, aos quais chegam a pé ou de helicóptero.