“A Grande Batalha da Gardunha” anima Castelo Novo

O sexto evento do ciclo “12 em Rede | Aldeias em Festa”, promovido pelas Aldeias Históricas de Portugal, tem como tema a “Grande Batalha da Gardunha”. Até domingo, a aldeia histórica de Castelo Novo, no concelho do Fundão, oferece um programa repleto de atrações e o tema principal são acontecimentos sobrenaturais, enraizados no imaginário popular dos habitantes da Serra da Gardunha.

Os visitantes terão a oportunidade de desfrutar da aldeia e de conviver com as suas gentes, numa descoberta de tradições seculares. Este evento vai presentear o público com os mais variados momentos, tais como: convívios gastronómicos, descoberta do património, recriações ao vivo, teatro comunitário, visitas guiadas, mercados ou oficinas e muita animação musical. A Serra da Gardunha, uma das mais importantes elevações de Portugal, é um local único, envolto em misticismo e palco de fenómenos misteriosos que alimentam as lendas locais.

São comuns, na aldeia histórica de Castelo Novo e nas aldeias envolventes, os relatos de avistamentos de objetos celestes, sendo um dos locais preferenciais pelos especialistas do fenómeno OVNI para as suas investigações. Histórias com luzes misteriosas que surgem no céu e a grande velocidade, seres humanoides e objetos voadores fazem parte dos testemunhos de gentes que habitam ou habitaram as aldeias da Gardunha, alimentando há séculos a ideia de que esta é uma zona visitada por seres extraterrestres e que será, até, palco de batalhas de objetos voadores. A entrada é gratuita.