Secção: Atualidade

Pão dá mote a festival de cultura popular em Videmonte

Tempo de leitura: 2 m

A aldeia de Videmonte, no concelho da Guarda, vai receber este fim-de-semana um festival dedicado ao pão, que dá a possibilidade aos visitantes de participarem na confeção daquele produto gastronómico. Segundo a organização, o festival “Pão Nosso - Festa da Natureza” inclui animação de rua, uma rota dos fornos, música, teatro, uma mostra etnográfica, artesanato, uma feira do pão, percursos, oficinas e gastronomia. O evento que dá destaque ao pão está integrado no ciclo de festivais de cultura popular do município da Guarda.

O festival anual é organizado numa parceria que inclui a Junta de Freguesia de Videmonte, a Câmara Municipal da Guarda e a Associação para o Desenvolvimento Integrado da Rede das Aldeias de Montanha (ADIRAM), com o apoio do Turismo Centro de Portugal e do Aspiring Geopark Estrela. O destaque do programa vai para a rota dos fornos, a realizar hoje, entre as 9 e as 12 horas, com visita a seis fornos da localidade de Videmonte, incluindo o comunitário, onde o visitante «é convidado a assistir e a participar na confeção do pão», segundo os promotores.

Para hoje, entre outras iniciativas, está também agendada uma Mostra Etnográfica da Ceifa (16h30), teatro pelo grupo do Manigoto (Pinhel), que apresenta o espetáculo “O doido e a morte” (21h30), e a atuação do grupo musical Roncos do Diabo (22h30). No domingo, haverá uma feira do pão e outra de artesanato, com abertura às 10h30, e o dia será animado com música do Grupo de Bombos do Rancho Folclórico “As Cantarinhas do Telhado” (Fundão), com o Quinteto Reis, com o grupo Beira Brass Band e com o Rancho Folclórico de Videmonte.