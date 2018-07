Secção: Atualidade

Museu do Côa comemora oito anos com programa até agosto

A partir de hoje e até 19 de agosto, a Fundação Côa Parque assinala os oito anos do Museu do Côa e os 22 anos do Parque Arqueológico do Vale do Côa com vários eventos musicais e atividades que convidam à descoberta destes dois espaços. Uma programação multidisciplinar e abrangente no ano em que se assinala, ainda, o 20º aniversário da classificação da Arte do Côa como Património da Humanidade, pela UNESCO. O Parque Arqueológico do Vale do Côa foi criado a 10 de agosto de 1996, «consequência do reconhecimento do extraordinário e maior complexo de arte rupestre paleolítica ao ar livre conhecido até hoje». Já a 30 de julho de 2010 foi a vez do Museu do Côa abrir as portas ao público.

O programa começa hoje, às 18 horas, com o concerto “Segue-me à Capela, Museu do Côa”. No domingo, à mesma hora, haverá também um momento musical com “Sons do Douro, Museu do Côa”. Na segunda-feira a entrada no Museu é livre, seguindo-se animação musical com “Gaitas Sirigaitas”. Pelas 12 horas desse dia haverá uma visita orientada às alas públicas e técnicas do edifício e, às 17 horas, a visita orienta “90.000 anos depois: ao reencontro com Neandertal no Museu do Côa” pelo arqueólogo/investigador Thierry Aubry. As atividades prosseguem até 19 de agosto.