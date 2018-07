Secção: Opinião

Mas e depois dos 30 o quê?!

Estava deitada no meu sofá a fazer um “scroll down” quando me deparo com o seguinte título: “Moda depois dos 30”.

Fiquei em estado de choque!

Então agora aos 30 anos já é preciso ter cuidados especiais? Eu não quero! Ah! É que não quero mesmo!

Que digam que há coisas que nos fazem parecer mais “novas” do que outras, eu aceito (que remédio!). Agora, dizerem-me que há uma moda especial para quem fez 30, RECUSO-ME!

O que nos faz parecer mais velhas?

- Tailleur de manga curta e/ou saia abaixo do joelho com sapatos rasteiros;

- Tailleur de corte ultrapassado e/ou demasiado largo;

- Jeans ou calças com cinto fino a combinar com os sapatos;

- Jeans vincados;

- Collants cor da pele, brancos ou champanhe;

- Óculos com armação pesada;

- Óculos de leitura pendurados ao pescoço;

- Conjunto de sapatos e mala;

- Xailes;

- Pérolas;

- Contorno da boca mais escuro do que o interior;

- Base e pó compacto de efeito mate;

- Cabelo armado com laca;

- Rabo de cavalo baixo.

O que nos faz parecer mais jovens?

- Roupa de cores vivas;

- Camisas e t-shirts modernas/divertidas;

- Jeans rasgados;

- Sapatilhas (ou ténis);

- Anéis no polegar e no indicador;

- Dentes brancos;

- Sobrancelhas em dia (levantam o olhar);

- Delineado “gatinho” (aumenta os olhos e também levanta o olhar);

- Gloss suave nos lábios (rosa ou pêssego);

- Base líquida e pó compacto com efeito iluminador;

- Cabelo com movimento (franja e/ou escadeado);

- Rabo de cavalo alto.

Assim doí menos e surte efeito na mesma, sff!

