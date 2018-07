Secção: Desporto

Sp. Covilhã afastado da Taça da Liga na primeira eliminatória

O Sp. Covilhã foi eliminado da Taça da Liga no sábado ao perder 2-0 em Mafra, recém-promovido à IIª Liga.

O primeiro tempo decorreu sem grandes jogadas e teve apenas uma oportunidade de golo para cada equipa. Aos 34’, Bruninho isolou-se pela esquerda, cruzou com perigo, mas a cabeçada de Zé Tiago saiu demasiado frouxa e à figura de Vítor São Bento. Do lado dos serranos registo para um remate fortíssimo de Gilberto aos 40’ que saiu por cima da barra. Na segunda parte, o Mafra entrou decidido a marcar e conseguiu-o aos 68’ com Jaime a fazer autogolo quando tentava cortar um cruzamento longo de Gonçalo Abreu. A jogar a favor do vento, os locais chegaram ao 2-0 aos 83’, com Flávio Silva a responder a uma assistência de Zé Tiago.

Depois de arranque em falso na Taça da Liga, os serranos prosseguem a preparação da nova época e no sábado vão defrontar o Sp. Mêda, campeão distrital da AF Guarda e recém-promovido ao Campeonato de Portugal. O jogo está marcado para as 11 horas no complexo desportivo da Covilhã. E vão poder contar com um novo reforço: o avançado Kisley, de 27 anos, que na temporada passada representou a equipa francesa do US Lusitanos após um ano ao serviço do Famalicão.