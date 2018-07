Secção: Desporto

Equipas masculinas do CA Seia e ACRSD tiveram sorte diferente na Iª Divisão, dominada pelo Benfica

Senhora do Desterro vence Nacional de clubes da IIª Divisão

Atletas do clube de São Romão carimbaram regresso à Iª Divisão

A equipa feminina da Associação Cultural Recreativa Senhora do Desterro (ACRSD), de São Romão (Seia), sagrou-se campeã nacional de clubes da IIª Divisão no fim de semana, em Braga.

A formação terminou a competição com 119 pontos, mais três que o União Clube Eirense, segundo classificado. O título garante o regresso da ACRSD à Iª Divisão, tendo contribuído os primeiros lugares de Sónia Alves no martelo (52,53 metros) e de Yolanda Xavier no triplo salto (12,80 metros), bem como as segundas posições de Diana Hernandez no lançamento do peso (11,13 metros), de Nânci Sousa no dardo (36,82 metros) e de Cláudia Rodrigues no salto em altura (1,58 metros). A mesma atleta foi também segunda classificada no salto em comprimento (5,51 metros), o mesmo resultado conseguido por Alexandra Lamas nos 3.000 metros marcha (15m15s74’), pela estafeta dos 4x100 metros (51s66’), por Margarida Dionísio nos 5.000 metros (18m44s22’) e por Cristiana Cunha nos 100 metros barreiras 14s67’) nos 100 metros barreiras.

A atleta também subiu ao pódio, mas no terceiro lugar, nos 400 metros barreiras (1m07s22’), tal como Elsa Gomes nos 400 metros (1m01s68’), Diana Hernandez no lançamento do disco (35,67 metros), Margarida Dionísio nos 3.000 metros (10m59s32’) e pela estafeta da ACRSD nos 4x400 metros (4m12s17’). Outro resultado de destaque foi obtido por Rita Mineiro, quarta dos 3.000 metros obstáculos (12m43s76’). Na Iª Divisão do Nacional de Clubes o distrito da Guarda esteve representado pelo Centro de Atletismo de Seia (CAS) e pela ACR Senhora do Desterro, sexta e oitava classificadas, respetivamente. A prova foi dominada pelo Benfica, com Sporting e Sp. Braga a completarem o pódio por esta ordem.

Em termos individuais os atletas senenses não tiveram hipóteses face ao poderio das equipas da capital, mesmo assim realce para os terceiros lugares de Rui Coelho (CAS) nos 5.000 metros marcha com o tempo de 20m57s43’ e do colega de equipa Vítor Rodrigues no lançamento do disco (46,51 metros). Na quarta posição ficaram Marco Ribeiro (ACRSD) nos 400 metros barreiras (54s12’), Isaac Lopes (CAS) no triplo salto (14,23 metros), Vítor Rodrigues (CAS) no lançamento do peso (14.94 metros) e Bruno Mineiro (CAS) no lançamento do dardo (58,90 metros). Nestes nacionais dois atletas oriundos da região voltaram a dar nas vistas: a guardense Andreia Crespo (Sporting) venceu a corrida dos 400 metros barreiras com a marca de 58s96’ e o covilhanense Samuel Barata ganhou nos 5.000 metros em 13m57s30’.