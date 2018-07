Secção: Região

Manteigas

Feira Moura tomou conta do centro histórico por três dias

Tempo de leitura: 2 m

Durante o último fim-de-semana Manteigas foi invadida pela Feira Moura, que incluiu encenações e demonstrações da época no Largo Dr. João Isabel e na Praça Luís de Camões.

Entre sexta-feira e domingo o centro histórico foi palco de atividades como o “souk” mouro, falcoaria, lutas entre mouros e cristãos, danças orientais, malabares, artes e ofícios, acampamentos, espetáculos, animação de rua e gastronomia. A iniciativa trouxe turistas à vila serrana: «Entre as caras que estamos habituados a ver, notava-se a presença de pessoas de fora», afirmou o presidente da Câmara, que faz «um balanço positivo» da atividade realizada com a colaboração da ACTIVA - Associação de Artes e Património de Manteigas. Segundo Esmeraldo Carvalhinho, «os objetivos foram atingidos». Na sua opinião, «Manteigas evoluiu, fruto das atividades que desenvolvemos e também da evolução do próprio território», e está confiante de que essa mensagem passou. Mais do que o fator económico, a Feira Moura serviu para atrair visitantes com o objetivo de que «todos aqueles que nos visitam voltem mais tarde». Apesar deste ano não ter verificado tanta afluência de público comparativamente à edição anterior, Esmeraldo Carvalhinho disse estar «satisfeito» com o evento, adiantando que «em cada um dos dias, nos espectáculos noturnos, juntámos cerca de 600 pessoas a assistir». Mas o edil quer «mais» e por isso no próximo ano a feira poderá voltar «mas com alguma evolução».

Construção do hotel Vila Galé pode arrancar em agosto

Poderá ser já em agosto que terão início as obras do hotel Vila Galé Serra da Estrela, em Manteigas. O projeto de arquitectura já teve luz verde por parte Câmara Municipal e falta agora a licença de construção. O presidente da autarquia garante que se trata de «um processo absolutamente normal, que tem de seguir os trâmites legais e ao qual não terá sido colocado qualquer entrave».

O empreendimento vai surgir junto ao Viveiro das Trutas, no sopé do Vale Glaciar, e terá 81 quartos, um spa com piscina exterior aquecida, um restaurante, lobby bar, spa, salão de eventos e estacionamento. O edifício terá oito pisos, construídos em socalcos. O investimento previsto ronda os 6 milhões de euros e permitirá criar 40 postos de trabalho. O Vila Galé Serra da Estrela será o primeiro hotel de montanha do grupo.