Reitor, professores, alunos e funcionários da UBI pedalaram pela cidade na apresentação do U-BIKE

Bicicletas eléctricas já circulam na Covilhã

Comunidade ubiana terá à disposição cem bicicletas elétricas

No próximo ano letivo cem bicicletas elétricas vão estar à disposição de estudantes, docentes e funcionários da Universidade da Beira Interior, no âmbito do projeto U-BIKE. Os velocípedes já chegaram à Covilhã e na passada segunda-feira foram usados entre o polo principal da UBI e a Faculdade de Ciências da Saúde, na apresentação da iniciativa.

Com esta alternativa de transporte, a reitoria da UBI pretende incentivar uma mobilidade mais sustentável da comunidade académica e obviar as características naturais de uma cidade de montanha. António Fidalgo acredita que esta poderá ser também uma forma de tornar a universidade «mais atrativa». As cem bicicletas adquiridas pela UBI no âmbito do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (PO SEUR) são também uma alternativa de transporte mais económica e podem fomentar hábitos de vida saudável, reduzindo o tempo de deslocação, sobretudo dos estudantes que fazem a pé muitos dos percursos entre o local de residência e os diferentes polos da universidade.

Os interessados em usar este meio de transporte deverão fazer a inscrição através da internet, no portal do U-BIKE. Cada bateria tem autonomia para 60 quilómetros, sendo que todos os polos estarão dotados de um sistema de carregamento, o que permite, por exemplo, que os alunos carreguem as suas bicicletas enquanto estão em aulas. A UBI é uma das primeiras instituições de ensino superior a disponibilizar estes veículos, de um total de 15 universidades e/ou politécnicos envolvidos no U-BIKE. Este é também o primeiro passo para a introdução de um novo paradigma de mobilidade na Covilhã, já que a autarquia está a trabalhar no projeto “Covilhã em duas Rodas”, que tem previstos 38 quilómetros de ciclovia e que deverá está concluído até à próxima Primavera. A cerimónia de apresentação do U-BIKE contou com a presença do secretário de Estado Adjunto e do Ambiente, José Mendes.