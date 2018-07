Secção: Atualidade

Feira Moura em Manteigas até amanhã

Tempo de leitura: 1 m

O centro histórico de Manteigas transfigura-se ao longo deste fim-de.semana para a Feira Moura, uma recriação complementada com várias encenações e demonstrações da época.

Trata-se de uma feira medieval com atividades como o “souk” mouro, falcoaria, lutas entre mouros e cristãos, danças orientais, malabares, artes e ofícios, acampamentos, espetáculos, animação de rua e gastronomia. O evento aposta fortemente na componente gastronómica, sendo que no sábado e no domingo poder-se-ão apreciar várias iguarias típicas nas tabernas espalhadas pelo Largo Dr. João Isabel e a Praça Luís de Camões, no centro da vila serrana.

A entrada é livre e a organização é do município de Manteigas, com a colaboração da ACTIVA – Associação de Artes e Património de Manteigas.