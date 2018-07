Secção: Atualidade

Enchente para ver Miguel Araújo em Trancoso

O Festival de Música no Castelo, em Trancoso, começou ontem com uma enchente.

Organizado pela autarquia, o evento aposta este ano em dois nomes sonantes do pop nacional e da “world music”. Miguel Araújo atuou ontem à noite, entre a orquestra da Academia de Música local e Mário Nunes, e o destaque de hoje é o concerto de Tito Paris.

A noite de sábado é dedicada aos ritmos de Cabo-Verde com o concerto de Jon Luz Trio (21h30). Segue-se, pelas 23 horas, o “mestre” Tito Paris, enquanto os Volta e Meia fecharão o segundo dia.

O Festival de Música no Castelo termina no domingo com uma tarde reservada ao fado e ao folk, com as atuações de Luís Travassos (16 horas) e do projeto Torga (18 horas). O fadista natural de Coimbra é músico residente na Diligência Bar e tem protagonizado várias noites de fado no país e estrangeiro, sempre a solo e apenas acompanhado da sua viola.

Já os Torga são uma das mais recentes, e mais surpreendentes, bandas nacionais que se inspira na música tradicional portuguesa para criar uma música nova e diferente.