Secção: Atualidade

Sabugal convida a "surpreender os sentidos" no centro histórico

Tempo de leitura: 2 m

Está a decorrer até domingo o evento “Sabugal, Surpreenda os Sentidos” com artesanato, gastronomia, animação musical e infantil, dramatização e artes circenses junto ao castelo da cidade raiana.

Os cabeças de cartaz deste ano são a fadista Katia Guerreiro, que atuou ontem, e David Fonseca, que vai subir esta noite ao palco do auditório do castelo. Mas há mais atividades no Largo do Castelo e Largo de Alcanizes, no centro histórico da cidade raiana, nomeadamente o espetáculo “O Salto”, pela companhia Chapitô, sempre ao fim da noite.

No domingo os visitantes são convidados a entrar nas “Memórias com Histórias”, através de uma visita encenada ao centro histórico do Sabugal, no âmbito do Projeto Cultura em Rede Beiras e Serra da Estrela. Há ainda performances circenses e o espetáculo “Fragmentos Sonoros”, uma criação Coruja do Mato para a Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela e que junta músicos e artistas de diferentes localidades da região.

O último dia inclui ainda uma dramatização e artes circenses, com o Chapitô e a Banda às Riscas, personagens itinerantes interpretadas pelo Grupo de Teatro Anel de Pedra (Sortelha), a atuação da Xaral’s Dixie, um mercado de saberes e sabores e tabernas com gastronomia local.

Promovido anualmente pela autarquia, o evento “Sabugal, Surpreenda os Sentidos” pretende homenagear «o património, as memórias, a história, as tradições, como o contrabando, e a emigração desta terra de fronteira», refere o município em comunicado.