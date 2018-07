Secção: Atualidade

Marialva celebra lenda de “Maria Alva, Pés de Cabra”

Tempo de leitura: 2 m

A partir de hoje a Aldeia Histórica de Marialva celebra a lenda de “Maria Alva, Pés de Cabra”. Durante três dias os visitantes serão presenteados com um programa imperdível com muita música, mercados, gastronomia, visitas guiadas, exposições, passeios equestres e oficinas artesanais.

Destaque também para o jantar comunitário “Os Sabores da Dama” (amanhã), sujeito a pré-inscrição (www.cm-meda.pt, 279 883 525 ou culturam-meda.pt) , ao qual se segue uma peça de teatro sobre a lenda com atores locais da Academia Sénior de Mêda e Gentes de Marialva. A lenda de “Maria Alva, Pés de Cabra”, transmitida de gerações em gerações, conta-nos a estória de Maria Alva, uma linda donzela moura. A beleza do seu rosto não deixava ninguém indiferente, mas a todos os que lhe propunham casamento, e eram muitos, respondia que se casaria com quem lhe oferecesse uns sapatos feitos à medida. Muitos tentaram e nenhum acertava com o tamanho dos seus pés. Até ao dia em que o segredo foi revelado graças a farinha. Maria Alva, transtornada pela vergonha de ter pés de cabra, atirou-se para a morte da torre do castelo da aldeia, que desde então assumiu o nome da jovem moura: Marialva.

Esta iniciativa é o quinto momento do ciclo de eventos “12 em Rede | Aldeias em Festa”, que prosseguirá em Castelo Novo (27 a 29 de julho), Castelo Rodrigo (31 de agosto e 1 de setembro), Castelo Mendo (14 e 15 de setembro), Trancoso (5 a 7 de outubro), Idanha-a-Velha (1 a 4 de novembro), Monsanto (9 a 11 de novembro) e, finalmente, Belmonte (7 a 9 de dezembro).