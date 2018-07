Secção: Última

Ensino superior

UBI tem 1.307 vagas e IPG 699

A primeira fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior já começou (termina a 7 de agosto) e a Universidade da Beira Interior (UBI) tem disponíveis 1.307 vagas, mais 62 que no ano passado. A academia covilhanense aumentou também a oferta formativa com a inclusão do curso de primeiro ciclo em Engenharia e Gestão Industrial (EGI). A UBI atinge assim a maior oferta de sempre no número de vagas e de cursos, com os 62 lugares distribuídos por dez das 30 formações de Licenciatura e/ou Mestrado Integrado. Já o Instituto Politécnico da Guarda (IPG) abriu 699 vagas, mais 19 do que no ano passado. As duas instituições beneficiaram do corte de vagas nas universidades de Lisboa e Porto, mas metade destas foi para Aveiro, Coimbra e no Minho.