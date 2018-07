Secção: Opinião

Há vida para além dos guarda- chuvas?



Concelho assexuado, 818 anos, natural e procedente de Portugal, solteiro, longa experiência agrícola de subsistência e, mais recentemente, na indústria de componentes para automóveis. Tem neste momento quatro cuidadores que residem em Lisboa, mas com mais 13 dependentes e respetiva família a cargo. Alergia recente a coníferas, gimnospérmicas e gramíneas.

História da moléstia atual

Paciente em deficit progressivo de autoestima, por carência do nutriente festivo. Hospedeiro desde há 5 anos de ilusão e modelação da realidade pela massiva replicação de RNA marketingueiro. Recentemente em uso de antiretrossocialistas e em seguimento no Serviço de Movimento de Doenças do Interior, devido a esvaziamento dos centros de decisão e alteração de capitalidade, observada nos exames realizados de rotina. Estava assintomático no momento da admissão, negando a sangria populacional, financeira ou emocional.

Antecedentes

Passado Militar e Eclesiástico, devido à rivalidade Luso-Castelhana. Invasões napoleónicas há 200 anos. Sangria populacional intensa por êxodo rural desde há 60 anos. Anemia da atividade industrial e empresarial, particularmente após a excisão da principal via do sistema industrial há 10 anos. Sujeita a Bypass coronário A23 e A25, com trombose pós introdução de portagens, aguarda ainda terapêutica de hipocoagulação governamental. Peste grisalha resistente à terapia de planeamento familiar e coesão territorial. Queimaduras graves de cronicidade anual, com cicatrizes de grande extensão. Agravamento da TTI, Tríade Terrível do Interior, com carências graves no acesso à Saúde, Ensino Superior e Emprego. Lepra urbana, particularmente no centro do corpo, com vários elementos em rápida deterioração, sem tratamento específico, ocultada com roupa de época.

Medicação em uso

Cidade Natal - 22 dias/ano; FIT - 9000m2/tendas ano; Ornamentação de Rotundas - 2x/ano; Feira Farta - 3000m2 /Tendas ano; SIAC - 8 blocos mármore/ano; Santos do Bairro - 1 noite/dia; Passagem de ano - 1 videomaping depois do fogo de artifício; Festa anti-retronegra - 2 noites ano; Em alta- Todo o Verão. Perfusão contínua de imagem e vídeo em redes sociais e espaço público. Sugere-se a introdução de genéricos de forma a ter ganhos de eficiência do binómio custo/eficiência.

Exame físico

Mau estado geral, ventilação mantida por via artificial. Dezenas de espaços verdes inacabados e grandes consumidores de água, baixo peso reivindicativo, representantes ausentes bilateralmente. Centro da cidade vazio, rígido, sem animação capaz que não seja induzida de forma não natural. Com insuficiência vascular que levou à recente amputação de duas das suas extremidades, não obstante todos os esforços reparadores de cirurgia plástica com recurso a toxina botulínica, vulgo botox.

Indicações

Ter Fé, muita, que a Guarda Capital Europeia da Cultura se concretize e que uma grua deixe de ser o objeto atual de conversa “Cultural” do concelho. Ou preparar desde já a candidatura à rede Nacional de Cuidados Paliativos para Concelhos em Morte Lenta. Nesse cenário, pelo menos, as flores não faltarão.

Mas muito cuidado com a exposição excessiva ao aparentemente belo, já que pode ser amargo, pois, como dizem os Expensive Soul, «e o amor é rápido (yeeeah) sádico (uuuh) às vezes é trágico (yeeeah)…».

Por: Pedro Narciso