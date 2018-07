Secção: Desporto

IIª Liga

Sp. Covilhã joga em Mafra para a Taça da Liga

Serranos conquistaram Taça IMB Hotels ao vencerem o Santa Clara

O futebol a sério começa sábado para o Sp. Covilhã, que joga em Mafra, recém-promovido à IIª Liga, o jogo da primeira fase da Taça da Liga que tem início pelas 16 horas.

O sorteio da jornada inaugural da competição da Liga Portuguesa de Futebol ditou também que, se passarem, os serranos voltam a jogar fora na segunda fase e desta vez no terreno do Marítimo, num encontro agendado para dia 29. Segue-se depois a fase de grupos. No último sábado, os covilhanenses, orientados por Dito, tiveram um bom teste ao vencerem o Santa Clara, que este ano vai disputar a Iª Liga, no desempate por grandes penalidades. Tratou-se de mais uma edição da Taça IMB Hotels e da apresentação oficial do plantel serrano aos sócios no Santos Pinto. O jogo terminou com uma igualdade a duas bolas – os golos dos anfitriões foram marcados por Adriano e Deivison, enquanto Makouta desperdiçou uma grande penalidade no período de descontos – e nos penáltis os locais foram mais eficazes ao marcarem três contra um dos açorianos.

Na semana passada o clube anunciou a contratação de mais dois atletas, os brasileiros Caio e Deivison. O primeiro reforço é um médio ofensivo de 24 anos que esteve à experiência nesta pré-temporada e convenceu o técnico serrano. No Brasil, Caio passou pelos escalões de formação do Flamengo e na última época, já em Portugal, alinhou no Sobrado, equipa da Divisão de Elite da AF Porto onde disputou 29 jogos e marcou dois golos. Já Deivison é um avançado de 27 anos, que vai estrear-se no futebol português vindo do Uberlândia (Brasil), onde na última temporada disputou 14 jogos e marcou um golo. Antes, o jogador passou por clubes como o Macaé, Bangú e o Bonsucesso.