Festival celebra Zeca Afonso em Belmonte

Francisco Fanhais, Manuel Freire e Miguel Calhaz são alguns dos protagonistas do Iº Festival Zeca Afonso, que vai decorrer em Belmonte amanhã e no sábado.

Promovido pela Associação Desportiva local, com o apoio da autarquia, da Empresa Municipal de Belmonte e da Associação Zeca Afonso, o evento pretende evocar o cantautor (1929-1987) maior da música portuguesa e também a sua ligação à vila, onde viveu a sua pré-adolescência e parte da juventude. Amanhã sobem ao palco do castelo o coro Animato (Escola de Música de Belmonte), o grupo Ponto 4 e os cantores Rui Pedro Dias, Rúben Matos, Miguel Calhaz, Francisco Fanhais e a dupla Manuel Teixeira/ António Rosa. No sábado a música do autor de “Grândola Vila Morena” vai ecoar na Igreja de Santiago (11h30), com Miguel Calhaz e o duo Manuel Teixeira/ António Rosa. O grupo Ponto 4 e Joana Carvalho atuam na Praça da República, pelas 15h30, e a partir das 18 horas será a vez de Rui Pedro Dias e Manuel Teixeira/ António Rosa recordarem Zeca Afonso no largo que tem o seu nome. O festival termina no castelo com o concerto de Vítor Sarmento, Joana Carvalho, António Pedro (AP) Braga, Manuel Freire, Francisco Naia e Francisco Fanhais.

«Sabemos que Zeca Afonso, pelo tempo que aqui passou, tinha um carinho muito especial por Belmonte e não fazemos mais do que a nossa obrigação ao homenageá-lo com a realização deste festival», disse António Dias Rocha, presidente da Câmara na apresentação da iniciativa. Por sua vez, Carlos Afonso, presidente da direção da Associação Desportiva, recordou que o músico chegou a Belmonte em 1939: «Aqui celebrou os 10 anos, brincou com outras crianças e aqui fez amigos. Foi em Belmonte que completou a quarta classe e depois foi para Coimbra estudar mas durante os períodos de férias estava sempre de volta e ficava em casa do tio Filomeno, que era notário e presidente da Câmara», acrescentou, admitindo que a vila lhe devia este tributo.