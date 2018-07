Secção: Região

Tradição

A transumância é uma festa em Fernão Joanes

A mais antiga festa da transumância no país regressa no fim de semana a Fernão Joanes, no concelho da Guarda. O evento que homenageia os pastores serranos e esta prática ancestral está integrado no ciclo de festivais de cultura popular do município.

A iniciativa é inteiramente dedicada aos pastores de Maçainhas, Corujeira/Trinta, Videmonte, Meios e Fernão Joanes. E o objetivo é divulgar e valorizar os produtos e tradições singulares desta comunidade, bem como as suas artes e ofícios. Do programa destaca-se a realização de um acampamento nas choças (abrigos) de pastores, passeios pelas canadas pastoris, música, teatro, a inauguração da exposição “Avó Maria - enfeites para ovelhas” e de um mural de homenagem aos pastores. A festa começa pelas 8h30 de sábado com um passeio com rebanho pelos caminhos pastoris da freguesia. Durante os dois dias haverá gastronomia típica, jogos tradicionais, arraiais populares e uma tertúlia sobre o papel da mulher e da família na transumância.

O evento resulta de uma parceria entre o município da Guarda, a Junta de Freguesia de Fernão Joanes, a Associação Cultural e Recreativa local e a Associação de Desenvolvimento Integrado da Rede Aldeias de Montanha. Segundo a autarquia, o ciclo de festivais de cultura popular é «um motor de divulgação e promoção do património cultural material e imaterial, efetivo e afetivo, das comunidades envolvidas» e destina-se a atrair visitantes.