Secção: Atualidade

UBI tem 1.307 vagas e IPG 699

Tempo de leitura: 1 m

Face a 2017, a Universidade da Beira Interior (UBI) tem mais 62 vagas no Concurso Nacional de Acesso, cuja primeira fase de candidaturas começa hoje e vai até 7 de agosto, e aumentou a oferta formativa com a inclusão do curso de 1.º Ciclo em Engenharia e Gestão Industrial (EGI). Das 1.245 vagas do ano passado, a UBI passa para um total de 1.307, atingindo a maior oferta de sempre no número de vagas e de cursos. Os 62 lugares são distribuídos por dez das 30 formações de Licenciatura e/ou Mestrado Integrado a funcionar na instituição. Já o Instituto Politécnico da Guarda (IPG) tem disponíveis 699 vagas.