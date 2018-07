Secção: Atualidade

Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela com nova sede na Guarda

A nova sede da Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela (CIMBSE), nos antigos Paços do Concelho da Guarda, foi hoje inaugurada.

Além da estrutura técnica e de gestão da CIMBSE, o edifício situado na Praça Velha vai acolher também o “Solar dos Sabores”, uma zona de exposição e venda de produtos regionais “gourmet” das Beiras e Serra da Estrela.

Segundo a Câmara da Guarda, a obra teve um custo final de 287 mil euros, comparticipados em 85 por cento pelos fundos comunitários, aos quais se somaram 348 mil euros pagos pelo município aos proprietários de um edifício contíguo necessário para a realização dos trabalhos.

«Com esta sede abre-se uma oportunidade para a capitalidade regional da Guarda e espero que torne irreversível quaisquer outras tentações no futuro», afirmou Álvaro Amaro, presidente da Câmara.

Por sua vez, Carlos Filipe Camelo, presidente da CIMBSE, declarou que a comunidade intermunicipal tem «iniciativas, já mostrámos do que somos capazes», e pediu mais meios financeiros e competências.

«O Estado deve descentralizar e conferir mais competências e atribuições para as comunidades intermunicipals. No caso da CIMBSE, precisamos de um envelope financeiro com outra robustez», disse o também presidente da Câmara de Seia.

Para hoje está ainda prevista a “Noite Branca”, integrada na programação “Verão em Alta”, que trará ao centro histórico da Guarda animação de rua e os concertos dos Prós e Contras, Expensive Soul e Mastiksoul.