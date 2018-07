Secção: Atualidade

Linhares da Beira celebra lenda do Tesouro da Meia Noite

Tempo de leitura: 2 m

A partir de hoje, a aldeia histórica de Linhares da Beira vai reviver a lenda do Tesouro da Meia Noite e não faltará animação, gastronomia e cultura.

“Tesouro da Meia Noite” é um evento de cariz cultural e gastronómico que pretende criar uma viagem sensorial pela aldeia, através de personagens que vivem na memória coletiva dos seus habitantes. O programa começa hoje, pelas 19 horas, com a abertura do “Roteiro dos Sabores” e com muita música e animação de rua à mistura. A criação de uma receita com identidade para Linhares da Beira, com produtos locais, vai ser apresentada num show cooking pelas mãos do chef Tiago Bonito, detentor de uma estrela Michelin. Receita essa que será depois degustada pelos participantes do jantar comunitário, que acontecerá amanhã, mediante inscrição prévia. Na vertente musical, os espetáculos de som e luz serão fundidos com séculos de História, junto do imponente castelo de Linhares. Artistas como Seiva, Omiri e Marafona marcarão presença no evento. O teatro de rua, por sua vez, será o ponto de ligação entre o presente e o passado, através de visitas encenadas das lendas e figuras emblemáticas da aldeia. A iniciativa das Aldeias Históricas de Portugal e do município de Celorico da Beira, apoiada pelo Centro 2020, Portugal 2020 e Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, tem entrada gratuita. Depois de Linhares da Beira, o ciclo “12 em Rede | Aldeias em Festa” prosseguirá em Marialva (20 a 22 de julho), Castelo Novo (27 a 29 de julho), Castelo Rodrigo (31 de agosto e 1 de setembro), Castelo Mendo (14 e 15 de setembro), Trancoso (5 a 7 de outubro), Idanha-a-Velha (1 a 4 de novembro), Monsanto (9 a 11 de novembro) e, finalmente, Belmonte (7 a 9 de dezembro). O projeto é promovido pela Associação de Desenvolvimento Turístico Aldeias Históricas de Portugal.